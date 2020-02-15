РИАМО - 15 фев. Утром в субботу в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили и задержали 35 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Янекс.Расписания».

В воздушной гавани Внуково 11 рейсов задержано и один отменен. В Домодедове задержали 10 прилетов и вылетов, еще четыре отменили. В Шереметьеве девять рейсов перенесли на позднее время.

В подмосковном аэропорту Жуковский не зафиксировано задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

В Подмосковье и Москве до вечера субботы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.