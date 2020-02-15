РИАМО - 15 фев. ДТП произошло на Долгопрудненском шоссе в столице, водитель за рулем BMW врезался в фонарный столб, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 09:10 на Долгопрудненском шоссе в районе дома №3, водитель, управляя легковым автомобилем BMW, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения», - говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадал водитель иномарки. На данный момент на месте инцидента работают сотрудники ДПС. Специалисты устанавливают все причины и обстоятельства случившегося ДТП.