РИАМО - 15 фев. Водитель иномарки утром в субботу врезался в фонарный столб на Пятницком шоссе в Москве, мужчина погиб, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Устанавливаются обстоятельства ДТП, которое произошло сегодня в 07:10 на Пятницком шоссе в районе дома 43. Водитель, управляя автомобилем SsangYong, совершил наезд на мачту городского освещения», - говорится в сообщении.

Водитель погиб. Причину его смерти сейчас устанавливают специалисты.