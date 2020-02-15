РИАМО - 15 фев. Электронные торги объявили на строительство пристройки на 200 учеников к зданию гимназии №8 в Коломне, завершить работы планируется в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Московской области.

«Опубликована закупка на выполнение работ по строительству пристройки на 200 мест к зданию гимназии №8 в Коломне», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта по адресу: Коломна, улица Леваневского, дом 8.

Возведение пристройки будет проходить в рамках нацпроекта «Образование». Здание включено в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджетов Подмосковья и Коломенского городского округа.

Завершить строительство и ввести пристройку к гимназии в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Согласно параметрам нацпроекта «Образование» Россия должна войти в десятку стран — лидеров по качеству общего образования. Также необходимо сделать высшее образование в России привлекательным для иностранцев и повысить престиж среднего профессионального образования. Кроме того, поставлена цель к 2024 году вовлечь в систему дополнительного образования до 80% детей.

Бюджет национального проекта составляет 784,5 миллиарда рублей. Среди прочего, на эти средства будут построены новые школы, центры опережающей профподготовки, современные мастерские, а также все школы в стране будут подключены к высокоскоростному интернету.