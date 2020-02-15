РИАМО - 15 фев. В субботу на территории Подмосковья и Москвы прогнозируется облачная погода без существенных осадков, столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 0 – плюс 2, по области минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного, юго-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть повышенное - 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 75%. Геомагнитный фон будет спокойным.

Из-за перепадов давления в Московском регионе недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, а также те, кто перенес сосудистые катастрофы.

В воздухе сохранится высокая влажность, данный параметр не очень хорошо отразится на самочувствии людей, которые страдают хроническими болезнями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

«Для облегчения самочувствия рекомендуется, прежде всего, лечить основное заболевание. Полезна общеукрепляющая и поддерживающая терапия. Также следует чаще бывать на свежем воздухе, заниматься физкультурой и следить за питанием», - добавляют синоптики.