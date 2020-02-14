РИАМО - 14 фев. Ученики столичных школ теперь могут воспользоваться новой сетью Wi-Fi - study.mos, для входа в сеть не нужно каждый раз проходить авторизацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это особенно удобно во время олимпиад, соревнований, секций, когда ребята перемещаются из одной школы в другую», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что проходить авторизацию учащемуся каждый раз не придется. Нужно лишь однажды ввести данные своей учетной записи, которой ученик пользуется для входа в электронный дневник и библиотеку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все российские школы должны получить высокоскоростной интернет.