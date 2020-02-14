РИАМО - 14 фев. В Одинцовской лингвистической гимназии стартовала Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», к которой также присоединилась Московская область, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Наш регион становится участником Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» уже в четвертый раз. Ее инициатором является Рособрнадзор. Сегодня – официальный старт акции, она будет проходить до конца месяца и охватит все округа», – сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Она добавила, что встать на место наших выпускников - это очень интересный опыт. Родители смогли лично проверить, как организован экзамен, пройти через все процедуры. В этом году акция посвящена Году памяти и славы, в связи с чем экзамен сдавали по истории.

В акции поучаствовали Забралова, заслуженный артист России Сергей Маховиков, телеведущий, журналист, режиссер Дмитрий Дибров, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, актриса театра и кино Лариса Шахвороства, а также родители будущих выпускников городского округа.

По словам Забраловой, в прошлом году Подмосковье вошло в десятку лидеров по проведению единого госэкзамена среди всех субъектов России, в результате чего 483 выпускника получили наивысший балл по ЕГЭ, а всего итоговую аттестацию прошли 110 тысяч человек.

В акции приняли участия более 30 родителей выпускников и поделились своими впечатлениями.

Андрей Сафронов – родитель трех учениц Одинцовской гимназии, одна из которых выпускница 11-ого класса – рассказал, что пришел поучаствовать в акции, чтобы снять лишнее напряжение перед предстоящими экзаменами.

«К экзаменам мы с дочкой готовимся уже давно. Поначалу, конечно, нервничали, сейчас стали уже спокойнее. Я сегодня здесь по нескольким причинам: во-первых, захотелось проверить свои знания, а главное – хочу успокоить дочку. Сегодня приду домой, расскажу про свой опыт, что все организовано хорошо и нечего бояться», – отметил Сафронов.