РИАМО - 14 фев. Телеведущий Иван Ургант пошутил о новом шоу Ксении Собчак «Док-ток», сообщает Газета.ru.

Шоумен программе «Вечерний Ургант» рассказал зрителям, что общественный транспорт и такси не смогут водить насильники и убийцы.

«Но они могут реализоваться даже у нас на телевидении. В конце концов, всегда можно сниматься в качестве актеров в сюжетах нового шоу «Док-ток», — заявил Ургант.

Дебютный выпуск «Док-ток» был посвящен трагедии вокруг сестер Хачатурян. Шоу вызвало разочарование у зрителей и подписчиков Собчак в соцсетях. Многие пользователи сочли, что формат шоу во многом повторяет уже существующие передачи на федеральных каналах.