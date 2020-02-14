РИАМО - 14 фев. В городском парке Сергиева Посада «Скитские пруды» 16 февраля пройдет традиционный фестиваль зимней рыбалки «Мормышка», гостей ждет много сюрпризов и главный приз – килограмм красной икры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Мормышка» – это праздничный фестиваль для всей семьи, активный отдых и здоровый образ жизни, организация семейного досуга гостей парка, сохранение традиций зимней рыбалки, развитие событийного туризма на территории городского парка «Скитские пруды», – говорится в сообщении.

Посетителей парка ждет обширная развлекательная программа: шоу белых ростовых медведей, центральная фотозона фестиваля «У самого синего моря», пять интерактивных тематических локаций, на которых гости парка смогут проявить свою силу, ловкость, удачу и сноровку, а так же сделать необычную фотографию, семейная анимационно-развлекательная программа у главной сцены парка, в которой примут участие все желающие, большая игровая эстафета.

Специальные отметки «Мормыши» получат все гости за прохождение локаций и участие в эстафете, которые они опустят в большой лотерейный барабан и примут участие в розыгрыше призов с главным призом – килограммом красной икры.

Также всех участников мероприятия накормят ароматной ухой и напоят горячим чаем. Победители рыболовного конкурса получат призы за самую крупную рыбу и самый большой улов.