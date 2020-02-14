РИАМО - 14 фев. В городе Бронницы завершили передачу земельного участка площадью 45,7 гектара, на котором реализуют масштабный инвестиционный проект по созданию питомника декоративных растений компании «Лорберг Ру», говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«За время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступят порядка 140 миллионов рублей», – сказал министр имущественных отношений региона Владислав Коган.

Инвестор затратит 112,5 миллиона рублей на реализацию производства саженцев необычных хвойных растений, стойких к нашему климату кустарников и живых изгородей.

Ввести питомник в эксплуатацию планируется в середине 2020 года, а на производственную мощность планируется выйти к 2028 году.

Компания «Лорберг Ру» занимается выращиваем декоративных пород кустарников и деревьев для озеленения, благоустройства парковых зон и зон отдыха, а также оформления общественных пространств.