РИАМО - 14 фев. Автомобили марок Mercedes и Opel столкнулись на Можайское шоссе, один человек пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГИБДД по Москве.

«На Можайском шоссе столкнулись две единицы транспорта: Mercedes и Opel. Есть один пострадавший», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что потерпевший пострадал незначительно.

На дорогах столицы с 3 по 9 февраля произошло 148 аварий, в результате которых погибло шесть человек.