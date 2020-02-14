РИАМО - 14 фев. Советом Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства принято решение о финансировании завершения строительства семи столичных долгостроев, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«В список семи объектов, по которым было принято решение о финансировании фондом мероприятий по завершению строительства вошли: ЖК «Легенда», ЖК «Академ Палас», ЖК «Воскресенское», ЖК «Малыгина 12», ЖК «Троицк Е-39», ЖК «Остров Эрин», объект незавершенного строительства, расположенного по адресу: Москва, поселок Кокошкино, улица Труда, дом 3», – говорится в сообщении.

Как подчеркнула председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, принятые решения позволят фонду обратиться в арбитражный суд с заявлениями о намерении стать приобретателем прав на земельные участки с целью урегулирования обязательств перед пострадавшими дольщиками. Указанная работа будет проведена в соответствии со сроками, отраженными в дорожной карте.

Также была утверждена организационная структура Московского фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.