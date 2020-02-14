РИАМО - 14 фев. Специалисты Россельхознадзора при проверке товаров на выставке «Продэкспо-2020» в Москве выявили 4,5 килограмма рыбы и морепродуктов, не имеющих ветеринарных сопроводительных документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Выявленная продукция поступила из Китая. В отношении нее специалисты составили акт о нарушении.

«Продукция снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. Продукция находится на изолированном хранении и подлежит дальнейшему уничтожению», – отмечается в материале.

Контролировать уничтожении продукции будет государственная ветеринарная служба Московской области.