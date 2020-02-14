РИАМО - 14 фев. В ситуации с коронавирусом во всем мире сейчас наблюдается очевидная информационная война, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко.

«Я с пониманием отношусь к тому, что пресса сегодня живет за счет рейтингов и просмотров, это можно понять. Но я однозначно говорю о гибридной информационной атаке, которая была смоделирована и очень грамотно проведена», – сказал Онищенко в интервью Федеральному агентству новостей.

Он уточни, что коронавирус на сегодняшний день не настолько опасен, как о нем говорят. Но в СМИ есть целенаправленное, грамотное использование данного вируса для давления на общественное создание.

Он отметил, что от коронавируса страдает одна из самых больших мировых экономик – китайская. Также есть опасность и для экономики России.

«Они (Китай – ред.) потеряют не 1% в экономическом росте. Пострадает и наша экономика, потому что сегодня даже тот товарообмен, который у нас с Китаем был, почти по всем направлениям остановлен. Это тоже снижает темпы развития», – подчеркнул депутат.

Он уточнил, что в публикации некоторых СМИ вызывают страх и панику у людей.

По его словам, нужно наоборот спокойно объяснять людям, что и как нужно делать в ситуации эпидемии. Данные публикации успокаивают общество и делают людей более ответственными по отношению к своему здоровью.

Вспышка опасного заболевания произошла в китайском городе Ухань в декабре. Возбудителем болезни стал новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. На сегодняшний день насчитывается более 60 тысяч зараженных. При этом скончались более 1,3 тысячи человек, а выздоровели почти 7 тысяч человек.