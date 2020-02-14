РИАМО - 14 фев. Прокуратура Западного округа Москвы принесла письменные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за привлечение его к необоснованной уголовной ответственности, сообщает Газета.ru.

Журналист выложил в своем Telegram-канале фотографию присланного документа. Он также отметил, что государственные органы должны использовать менее формальный язык в своих обращениях.

«Все-таки хочется, чтобы мое государство, даже «при исполнении», говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык вполне», – подчеркнул Голунов.

Летом 2019 года полицейские из Западного округа столицы подложили наркотики в рюкзак Голунова и в его квартиру. Таким образом они смогли подделать результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые явились доказательствами виновности журналиста в незаконном сбыте наркотических веществ. Ситуация с задержанием Голунова вызвала огромный общественный резонанс в стране. Его дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи. Пятерых полицейских задержали и возбудили в отношении них уголовное дело. В данный момент они находятся под стражей.