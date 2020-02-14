РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко Центр содействия строительству (ЦСС), говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

ЦСС – первый проектный офис в России. На единой площадке собраны 100 сотрудников, представляющих 12 органов власти и 11 организаций. Здесь принимаются все решения по градостроительной деятельности, проекты сопровождаются в ручном режиме. За последние три года срок их реализации сокращен с 36 до 14 месяцев. Обратиться в ЦСС можно по телефону: (498) 602-00-00 и через почту: css@mosreg.ru.

«Затем зампред посетил Центр управления регионом. С работой ЦУР также ознакомились главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и Ставропольского края Владимир Владимиров. Президент Владимир Путин поручил тиражировать работу ЦУР во все субъекты РФ. В Центре работают более 120 сотрудников из 30 профильных ведомств Подмосковья», – говорится в сообщении.

Основные направления работы – медицина, образование, соцзащита, дороги и общественный транспорт, госуслуги, ЖКХ и мусор, экология, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты. В ЦУР обрабатываются сообщения жителей, поступившие на портал «Добродел», горячую линию губернатора, в администрации городских округов и соцсети.

Цифровые технологии позволяют оперативно решать проблемы жителей и не допускать их дальнейшего появления. Во всех 64 городских округах Московской области созданы муниципальные центры управления регионом.

«Здесь многому можно научиться. Мы видим входную точку самой проблемы, ее регистрацию, назначение ответственности, контроль исполнения и что очень важно – обратную связь с людьми. Президент говорит, что самое главное – это решение проблемы, волнующей человека. И в ЦУР мы видим, как это осуществляется. Будем перенимать опыт и на Ставрополье это внедрять», – сказал Владимиров.

В феврале по поручению Воробьева в ЦУР открылся Центр защиты и поддержки бизнеса с единым номером 0150. Горячая линия работает в будни с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 17 часов. Отправить обращение можно также на электронную почту: 0150@mosreg.ru.