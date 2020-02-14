РИАМО - 14 фев. В столичном районе Сокольники планируют построить два новых корпуса детской больницы святого Владимира, под это передан земельный участок площадью 2,1 гектара, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественное-земельных отношений правительства Москвы.

Строительство запланировано по адресу: улица Рубцовско-Дворцовая, дом №1/3.

«Согласно проекту, на территории детской больницы святого Владимира возведут два новых корпуса: основной инфекционный корпус и пищевой блок, строительный объем которых составит 60 тысяч квадратных метров. Департамент предоставит инвестору для строительства корпусов земельный участок в аренду на шесть лет», - отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Возведение планируется осуществить в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы» (подпрограмма «Столичное здравоохранение»).