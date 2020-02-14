РИАМО - 14 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что не все предложения оп поправкам в главный закон России будет в нем закреплены и добавил, что их могут внедрить в стране иным образом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Да, и президент об этом и говорил. Заслуживающие внимания инициативы будут оформлены по-иному», – отметил Песков.

Он добавил, что сейчас не было принято ни одного решения.

Отвечая на вопрос о «частном бизнесе, который может разориться», если в России в Конституции закрепят инициативу об индексации зарплат, пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что в данном случае необходима юридическая и финансовая экспертиза.

Поправки в Конституцию РФ были анонсированы президентом страны Владимиром Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию в январе. Сначала инициативы рассмотрим Госдума, а потом их вынесут на общероссийское голосование. День голосования по поправкам в Конституцию планируют сделать выходным по всей стране.