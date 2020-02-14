РИАМО - 14 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава государства Владимир Путин еще не формулировал окончательной позиции по поправкам в Конституцию страны, сообщает Газета.ru.

«Никакой позиции окончательной президент не формулировал. Он говорил, что многие предложения заслуживают внимания. Какие из них могут быть реализованы в виде поправок в Конституцию – это предстоит решить в процессе продолжающейся работы», – подчеркнул Песков.

Путин в январе анонсировал внесение поправок в главный закон страны во ходе своего ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой все инициативы вынесут на голосование.

Глава государства также поддержал инициативу провести голосование по поправкам к Конституции РФ в будний день и сделать его выходным. Плебисцит будет организовывать ЦИК РФ.