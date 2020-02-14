РИАМО - 14 фев. Президент РФ Владимир Путин в пятницу помиловал трех ранее осужденных на разные сроки заключения жителей России, сообщает Газета.ru.

«Руководствуясь принципами гуманности, президент помиловал двух женщин и одного мужчину. В частности, он сократил срок лишения свободы до шести лет Р. Плетневой, которую осудили в апреле 2016 года в Югре», – говорится в сообщении.

Осужденной в 2017 году Улан-Уде М. Чернышевой сократили срок до пяти лет заключения. П. Петрашова, осужденного в Омской области в 2018 году, освободили из-под стражи.