РИАМО - 14 фев. «Мособлгаз» проведет акцию «Тепло большой семьи», которая направлена на повышение безопасности при использовании природного газа в быту многодетных семей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Мы понимаем, что у многодетных семей хватает забот и расходов, наша акция направлена на то, чтобы одной заботой стало меньше», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Предприятие предоставит льготные условия для заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования для семей с тремя и более детьми. Семьям с пятью и более детьми «Мособлгаз» проведет бесплатное комплексное обслуживание газового хозяйства и, при необходимости, заменит устаревшее газовое оборудование.

Стать участниками акции могут многодетные семьи с тремя и более детьми. Обязательным условием является наличие постоянной регистрации по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.