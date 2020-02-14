РИАМО - 14 фев. Подмосковные театры станут участниками межрегионального и детско-юношеского направлений федеральной программы «Большие гастроли-2020», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Участие подмосковных театров в федеральной программе «Большие гастроли» - это возможность большого культурного обмена и шанс заявить о себе на всю страну», - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

В рамках программы «Большие гастроли для детей и молодежи-2020» в этом году МОГТЮЗ отправится на гастроли в Магадан, театр ростовых кукол «Софит» из Воскресенска поедет в Кимры Тверской области, Московский областной государственный театр кукол - в Севастополь.

Также в программе примут участие театр «Камерная сцена» из Лобни, который отправится в Самару, Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» - в Петрозаводск, Химкинский драматический театр «Наш дом» - в Самару.

Однако театры Подмосковья отправляются на гастроли и по приглашению коллег из других регионов. 15 и 16 февраля МОГТЮЗ отправится на гастроли в Сургут со спектаклями «Сказки Пушкина» и «Морозко».

Актеры театра представят свои спектакли в концертно-театральном комплексе с самыми современными техническими возможностями ДК «Нефтяник». Кроме того, в течение года областной ТЮЗ отправится на гастроли в Калугу, Новосибирск, Сочи, Тамбов и Санкт-Петербург.