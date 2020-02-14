РИАМО - 14 фев. В 2019 году налоговые органы Подмосковья начислили на имущество физлиц по незарегистрированным ранее объектам налогов на общую сумму 426 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Средний размер налога за объект капитального строительства в регионе за 2018 налоговый период составил 1987 рублей.

«При исчислении налога на имущество налоговики применяют федеральную льготу в отношении одного хозяйственного строения площадью до 50 квадратных метров, также не облагаются налогом жилые и садовые дома площадью менее 50 квадратных метров. Эти льготы применяются на основании данных, поступивших из Росреестра», – говорится в сообщении.

Налоговые органы Подмосковья совместно с правительством области, муниципалитетами и Росреестром с 2016 года проводят на территории региона мероприятия по выявлению неоформленных в собственность жилых домов и объектов дачного строительства. За это время выявлено более полумиллиона таких объектов.

В последующим сведения о них внесли в Единый государственный реестр недвижимости и регистрацией права собственности на них в упрощенном порядке.