РИАМО - 14 фев. В Ленинском городском округе в поселке Развилка сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе из охолощенного оружия в подъезде жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.
Подозреваемый устроил стрельбу в подъезде жилого дома в поселке Развилка на улице Генерала Белобородова.
«Таким образом гражданин пытался противостоять пришедшим к нему судебным приставам», - говорится в сообщении.
Сейчас по факту стрельбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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