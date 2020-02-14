РИАМО - 14 фев. В Ленинском городском округе в поселке Развилка сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе из охолощенного оружия в подъезде жилого дома, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Подозреваемый устроил стрельбу в подъезде жилого дома в поселке Развилка на улице Генерала Белобородова.

«Таким образом гражданин пытался противостоять пришедшим к нему судебным приставам», - говорится в сообщении.

Сейчас по факту стрельбы решается вопрос о возбуждении уголовного дела.