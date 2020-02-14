РИАМО - 14 фев. Москвичи на инвестиционном портале столицы смогут приобрести 2 тысячи машино-мест, которые выставили на аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

«Больше всего предложений доступно в районе Крюково, где на продажу выставлено 354 машино-места. В первой тройке также находятся районы Люблино и Котловка - 228 и 225 лотов соответственно. Почти по 200 мест расположено в Теплом Стане и Марьине», - сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Также машино-места доступны в районах: Таганский, Проспект Вернадского, Обручевский, Гольяново, Черемушки, Хорошево-Мневники, Чертаново Центральное, Савеловский, Восточное Измайлово, Якиманка, Филевский парк и другие. Организатором торгов выступил департамент Москвы по конкурентной политике.

«В прошлом году в среднем на один лот претендовали от двух до 40 участников – в зависимости от формата реализации. Однако такая высокая конкуренция – не повод обойти стороной городские аукционы. Сегодня по предложениям действуют разные форматы продажи, варьируются ценовые планки», - отметил руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в числе выставленных на торги объектов - с преимущественным правом выкупа для жителей ближайших к паркингу домов, а также лоты, которые можно приобрести посредством публичного предложения, без объявления цены или на аукционе на повышение цены.

От 11 до 33 квадратных метров варьируется площадь выставленных на продажу лотов. Пул объектов, заявочная кампания на которые продлится до конца февраля - начала апреля, находится в 25 районах Москвы.