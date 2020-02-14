РИАМО - 14 фев. АО «Петелинская птицефабрика» оштрафовано на 200 тысяч рублей за загрязнение притока Яузы у деревни Игумново в Клину, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Известного производителя полуфабрикатов уличили в сбросе недостаточно очищенных сточных вод в приток реки Яузы.

«Лабораторный анализ проб воды, взятых в месте сброса, показал превышение предельно допустимых концентраций фосфатов, железа, марганца, цинка и нитрит-ионов», – говорится в сообщении.

Птицефабрика оштрафована на 200 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии региона.

Ранее ведомство в судебном порядке добилось возмещения птицефабрикой 17-миллионного ущерба, нанесенного сбросом неочищенных стоков в поселке Часцы Одинцовского городского округа.