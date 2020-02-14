РИАМО - 14 фев. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил своим помощником Татьяну Воробьеву, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Назначить Воробьеву Татьяну Сергеевну помощником председателя правительства России Михаила Мишустина на время исполнения <…> полномочий председателя правительства РФ», – говорится в документе.

Кроме того, премьер назначил Михаила Синелина заместителем руководителя секретариата председателя правительства России.