РИАМО - 14 фев. Пресненский районный суд частично удовлетворил исковые требования восьми артистов МХАТ имени М. Горького и взыскал с театра свыше 730 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

Данная сумма является задолженностью театра по выплате стимулирующей надбавки перед артистами за период с сентября 2019 года по январь 2020 года. Из нее 24 тысячи рублей пойдет на выплату компенсации за причинение морального вреда.

«Сегодня было вынесено решение. Исковые требования удовлетворены частично», - сказал собеседник агентства.

В январе артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к новому министру культуры России Ольге Любимовой. Они высказали недоверие действиям руководителя театра и отметили сокращение зарплат актерам.