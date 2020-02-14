РИАМО - 14 фев. Подмосковные врачи подготовили ряд советов, помогающих уберечь от гриппа себя и своих близких, среди которых вакцинация, соблюдение личной и общественной гигиены и ношение медицинских масок, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Конечно, самым эффективным средством защиты от гриппа является вакцинация, но проходить ее нужно заблаговременно. В прошлом году прививочная кампания проводилась с начала сентября и до кона года. Но есть и другие меры профилактики. Чтобы уберечься от гриппа, необходимо помнить о соблюдении правил личной и общественной гигиены», - сказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

Она добавила, что необходимо мыть руки до и после еды, а особенно после посещения общественных мест. Люди, болеющие гриппом, разносят инфекцию, оставляя вирусы на поручнях, столах, посуде.

Врач посоветовала остерегаться контактов с больными. Посуду общего пользования необходимо ополаскивать кипятком, так как он нейтрализует вирусы. Если заболел кто-то из домочадцев, нужно выделить для него отдельный комплект посуды, его нужно будет обеззараживать каждый раз после использования.

Хорошей мерой распространения заболеваний является проветривание помещений. Открывать окна следует как минимум раз в час на несколько минут. Лучше отказаться от обогревателя в пользу теплой одежды.

«Использование защитных медицинских масок также является мерой профилактики. Но помните, что менять защитные маски необходимо не реже, чем каждые два часа. Влажную или отсыревшую маску следует менять чаще, повторно маски использовать нельзя», - добавила Труш.

По ее словам, негативно на иммунитет влияют вредные привычки – курение, употребление спиртных напитков, поэтому нужно придерживаться здорового образа жизни.

Она напомнила, что при возникновении симптомов заболевания следует оперативно обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.