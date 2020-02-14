РИАМО - 14 фев. Замначальника инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Сергиеву Посаду, начальнику отдела выездных проверок и двум инспекторам предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, сотрудники налоговой инспекции в ходе выездной проверки выявили схему уклонения фирмы, которая является дистрибьютером в России бытовой техники «Поларис», от уплаты налогов и сборов. Однако вместо того, чтобы пресечь данный факт, ими были приняты меры, направленные на сокрытие и занижение налогооблагаемой базы путем фактического бездействия», – отмечается в материале.

Из-за действий сотрудников налоговой службы бюджетная система РФ недополучила налогов и сборов более 1 миллиарда рублей.

«В зависимости от роли каждого, сотрудники обвиняются в организации злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, и в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (статья 285 УК РФ)», – отмечается в материале.

В ближайшее время обвиняемым изберут мера пресечения.