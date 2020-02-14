РИАМО - 14 фев. Массовые проверки водителей на трезвость пройдут на территории Подмосковья в эти выходные, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции усилят контроль за выявлением правонарушений, связанных с управлением автотранспортом в алкогольном или наркотическом опьянении», – говорится в сообщении.

Экипажи ДПС при остановке транспорта по визуальным признакам будут оценивать состояние водителей. В случае обнаружения у них признаков опьянения в отношении всех нетрезвых водителей составят протоколы. В дальнейшем их направят в суд для принятия соответствующих решений.

При отказе от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с последующим лишением водительского удостоверения на срок до 2 лет.

Если водитель ранее привлекался к административной ответственности за отказ в прохождении освидетельствования, то ему грозит уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или тюремный срок до 2 лет.

На прошлой неделе на дорогах Подмосковья выявили 152 водителя в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Всего за январь 2020 года составлено более 1350 административных протоколов в отношении нетрезвых водителей, из них свыше 700 за отказ от прохождения медосвидетельствования.

С начала этого года в Московской области 11% из всех погибших в ДТП водителей и пешеходов находились в нетрезвом состоянии. Водителям грозит лишение свободы сроком до 7 лет.