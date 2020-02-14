РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 14 фев. В подмосковном Дзержинском пройдут различные конкурсы и образовательные программы для молодежи, посвященные 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

13 февраля по инициативе советника главы городского округа Дзержинский Артура Шлыкова состоялась рабочая встреча главы городского округа Дзержинский Людмилы Ивановой с первым заместителем руководителя центрального исполнительного комитета Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Валерием Анисимовым.

«В ходе рабочего совещания обсуждались вопросы сотрудничества и обеспечения совместных мероприятий на территории Дзержинского. Непосредственно обсуждалось проведение мероприятий по поддержке ветеранов и детей войны, конкурсов и образовательных программ для молодежи, направленных на изучение боевого и трудового пути участников войны 1941 – 1945 годов, а также малоизвестных событий военных лет и послевоенного периода. Ключевым событием года станет шествие Бессмертного полка 9 мая», - говорится в сообщении.

Иванова выразила надежду на плодотворную совместную деятельность с движением «Бессмертный полк России» и сообщила, что с начала года уже проведена необходимая работа по объединению всех местных патриотических клубов, молодежных и спортивных организаций, а также образовательных учреждений для достойного участия в мероприятиях и акциях, посвященных 75-летию Победы.

«Наш долг донести до подрастающего поколения подлинные данные о событиях, которые произошли в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны, роли советского народа и героизме наших солдат, отдавших свои жизни, защищая Родину. Прошлый год показал высокую заинтересованность школьников в изучении истории своей семьи. Поэтому в этом году Бессмертный полк России вновь проводит конкурс исследовательских работ «Правнуки победителей», – сказал представитель движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов.