РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В микрорайоне Авиационный городского округа Домодедово в 2020 году откроют новый памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В пятницу в городском округе подвели итоги социально-экономического развития Домодедова за прошлый год.

«В микрорайоне Авиационный на площади Гагарина мы откроем новый памятник погибшим воинам в Великой Отечественной войне. В населенном пункте воинской доблести Степыгино будет установлена стела, произведено комплексное благоустройство», - сказал Двойных.

С прошлого года ведутся работы по приведению в порядок 70 памятников ВОВ.

В середине марта в городском округе пройдут мероприятия «Победа входит в каждый дом» и «75 лет одного подвига».

Двойных отметил, что на сегодняшний день в Домодедове проживает 52 участника Великой Отечественной войны.

«Нашим подарком участникам Великой Отечественной войны, которые не смогут вместе с нами быть на центральной площади 9 Мая, будет торжественный марш юнармейцев под окнами дома каждого ветерана», - сказал глава округа.

Он также подчеркнул, что по сложившейся традиции горожане 9 Мая пройдут в Бессмертном полку.