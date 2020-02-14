РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. За прошлый год жители Домодедова отправили в Центр управления регионом 34 тысячи обращений, сообщил глава городского округа Александр Двойных.

Подведение итогов социально-экономического развития Домодедова за минувший год прошло в пятницу в администрации муниципалитета.

«Жители городского округа Домодедово за 2019 год 34 тысячи раз обратились в Центр управления регионом», - сказал Двойных.

Основные вопросы были связаны с мусором, содержанием дворов, дорог, многоквартирными домами и общественным транспортом.

Глава округа отметил, что открытие ЦУР позволяет работать с обращениями граждан на принципиально новом уровне. Главными задачами Центра управления регионом являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни округа для оперативного реагирования на образовавшиеся проблемы.