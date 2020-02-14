РИАМО - 14 фев. За два месяца пассажиры прочли почти 25 тысяч книг, которые размещают в кармашках подмосковных автобусов в рамках проекта «Читающий транспорт», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«По городским маршрутам в 46 муниципалитетах Подмосковья курсируют 200 автобусов акции «Читающий транспорт». Внутри них на спинках сидений разместились специальные карманы с книгами для пассажиров: чтобы читать в дороге или забрать с собой», - говорится в собщении.

Министр культуры Московской области Елена Харламова отметила, что акция «Читающий транспорт» вызвала широкий отклик у жителей региона.

«Пассажиры не только читают в автобусах, но и приносят свои книги в брендированные автобусы. Акция «Читающий транспорт» - способ обмениваться книгами по правилам буккроссинга, а также возможность освободить место в фондах библиотек под новые поступления книг», - пояснила министр.

Акция «Читающий транспорт» стартовала в регионе перед Новым годом - 26 декабря. В течение этого года количество автобусов акции планируется увеличить до 600.