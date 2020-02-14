РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 фев. В пятницу в городском округе Люберцы начались соревнования в рамках чемпионата и первенства России по спортивному ориентированию, в церемонии открытия и награждения первых финалистов принял участие глава муниципалитета Владимир Ружицкий, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Соревнования пройдут в Люберцах до 18 февраля. Стартовая арена и финиш расположены на территории городского округа Люберцы, основной маршрут проходит по территории округа и соседних муниципалитетов.

«Приветствую участников всероссийских соревнований по спортивному ориентированию. В течение нескольких дней 550 сильнейших спортсменов из 41 региона России поборются за звание лучших в четырех дисциплинах. Желаю всем участникам удачи и пусть победит сильнейший!» - сказал Ружицкий.

Глава Люберец наградил победителей спринтерской дистанции. Они первыми прошли заснеженную трассу с компасом и картой в руках.

Чемпионат и первенство считаются отборочными соревнованиями в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира среди студентов.

«Поздравляю Никиту Тимофеева - студента второго курса МГАФК, мастера спорта РФ, который по результатам пройденной дистанции уже вошел в состав сборной России», - отметил Ружицкий.