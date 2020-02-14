РИАМО - 14 фев. Учебную практику прошли 138 будущих ветеринарных специалистов в рамках сотрудничества в структурных подразделениях государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Министерство плодотворно сотрудничает с высшими образовательными учреждениями, также и в области ветеринарии по организации учебной, производственной и преддипломной практик, а также стажировки для студентов. В феврале в ветлечебницах Подмосковья теоретические знания закрепили порядка 140 студентов академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Он добавил, что освоение профессии невозможно без получения первоначальных профессиональных навыков, их и получили студенты, участвуя в проведении профилактических и противоэпизоотических мероприятий, в приеме животных, их лечении, в различных хирургических операциях, лабораторных исследованиях.

Также ребята познакомились с работой высокотехнологичного оборудования и современными методами лечения животных, с правилами и методикой проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, рыбы, меда, молока и молочных продуктов, растительной продукции.

По мнению Разина, уровень подготовки практикантов соответствует современным требованиям. Планируется рассмотрение возможности дальнейшего трудоустройства лучших выпускников профильных вузов в государственной ветеринарной службе Московской области.