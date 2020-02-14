РИАМО - 14 фев. В подмосковной Электростали на остановочном пункте Есино Горьковского направления Московской железной дороги с 15 февраля начнется реконструкция, там появятся электронное табло и новые навесы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Для удобства пассажиров будет заменен конструктив платформы, установят современный кассовый модуль. На платформе появится система аудиоинформирования пассажиров, электронное табло, стойка SOS. Также будут обновлены системы электроснабжения и освещения с использованием современных и безопасных технологий и светотехники», – говорится в сообщении.

Кроме того, на платформе обновят навесы, разместят лавочки и урны. Компания установит дополнительные сходы и пандусы для маломобильных пассажиров.

Остановка электричек будет осуществляться на временной деревянной платформе на время ремонтных работ. Ожидается, что реконструкция завершится к концу третьего квартала 2020 года.