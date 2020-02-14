РИАМО - 14 фев. Незаконное уголовное преследование предпринимателей в Москве является самым частым обращением к бизнес-омбудсмену, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

«Это самое большое количество к нам обращений, и, более того, они поступают даже из следственных изоляторов, где мы посещаем этих предпринимателей. На втором месте идут непосредственно уже административные гонения на бизнес. Это и проверки, и вопросы к налоговым органам: кому-то пересчитали слишком много налогов, у кого-то заблокировали счет по 115-НФЗ», - сказала Минаева в интервью телеканалу «Москва-24».

Бизнес-омбудсмен отметила, что в каждом пятом обращении права предпринимателей действительно нарушены, и в пользу предпринимателей разворачиваются половина дел.

Она также добавила, что в Москве самый высокий показатель по делам, когда прокуратура встает на сторону предпринимателей, а не на сторону власти.