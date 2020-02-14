РИАМО - 14 фев. Жители и гости Подмосковья могут увидеть 400 самоваров со всех концов света, которые хранятся в коломенском музее «Дом самовара», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Музей найти легко – он расположился через дорогу от известного музея пастилы.

«В экспозиции представлены прямоугольный походный самовар, однокружечный «Эгоист», самовар, сваренный из артиллерийской гильзы, из оникса, стекла, хрусталя. Есть китайские и европейские самовары, причем работающие не только на углях, но и на спирту, керосине и современные электрические», – говорится в сообщении.

Кроме самоваров в музее немало интересного: старинные прялки, утюги, керосиновые лампы, фарфор. Также посетили могут полюбоваться на деревянные резные буфеты и старинные зеркала.

При музее работает кафе «У самовара» с блюдами русской кухни в меню и гостевой дом на 17 человек. Тут же есть сувенирная лавка с пряниками, вареньем из шишек и handmade-сувенирами. В продаже имеются различные самовары.