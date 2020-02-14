РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 фев. В городском округе Домодедово в прошлом году к системе «Безопасный регион» подключили 129 камер, сообщил глава муниципалитета Александр Двойных.

В пятницу в городском округе подвели итоги социально-экономического развития Домодедова за минувший год.

«Наш городской округ входит в топ-5 муниципалитетов по количеству установленных камер. За 2019 год мы установили дополнительно 129 камер. На сегодняшний момент 1,5 тысячи единиц работают на обеспечение безопасности жителей городского округа Домодедово», - сказал Двойных.

Он отметил, что с помощью камер в 2019 году было раскрыто 70 преступлений и выявлено 283 административных нарушения.

Почти 300 подъездов жилых домов в прошлом году оборудовали камерами подъездного видеонаблюдения.

В 2020 году планируется подключить еще 200 камер на подъездах, а также провести интеграцию к системе «Безопасный регион» систем видеонаблюдения, установленных на коммерческих объектах, торговых центрах, на социально значимых объектах и объектах с массовым пребыванием людей.