РИАМО - 14 фев. В Москве в районе Солнцево началось проектирование автомобильной дороги, которая соединит Родниковую улицу с Киевским шоссе в месте расположения торговых комплексов, обеспечив их транспортную доступность для жителей района, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Очередная четырехполосная трасса, планируемая к строительству, протянется от Проектируемого проезда №6662 до Киевского шоссе, к которому примкнет возле торгового центра «Леруа Мерлен» и гипермаркета «Метро», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он добавил, что дорога в перспективе соединит район Солнцево, трассу Солнцево — Бутово — Видное и Киевское шоссе, значительно улучшив дорожную ситуацию на данной территории, в частности для пассажиров общественного транспорта. Разработку проекта предполагается завершить до конца 2020 года.

Также проект предусматривает строительство сквозного проезда между торговыми комплексами и оборудование велодорожек. Вдоль дороги установят наружное освещение, два светофора, две остановки общественного транспорта и шумозащитные экраны в местах жилой застройки. В рамках строительства объекта дорожники возведут мост через реку Сетунь.

Длина автомобильной дороги составит 2 километра. Ввод в эксплуатацию объекта от дороги Солнцево — Бутово — Видное до улиц Родниковая, Торговая запланирован на 2022 год.

Всего с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построено более 200 километров автомобильных дорог. Планируется, что к концу 2023 года этот показатель составит порядка 500 километров.