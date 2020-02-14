РИАМО - 14 фев. Следователи допросили женщину, которая оставила грудного младенца у перехода рядом со станцией метро «Парк Победы», она признала свою вину, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

12 февраля около подземного перехода станции метрополитена «Парк Победы» сотрудник подземки нашел на снегу мальчика на вид 2-3 месяцев. Малыш сейчас находится в больнице Москвы под наблюдением врачей и специалистов. Жизни ребенка ничего не угрожает.

«Следователи с участием переводчика допросили 29-летнюю женщину, оставившую 12 февраля 2020 года ребенка в переходе на западе Москвы. В ходе допроса она признала вину в полном объеме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребенка», - сказала Иванова.

Она добавила, что в пятницу по ходатайству следствия суд заключил под стражу мать брошенного младенца. Расследование данного дела продолжается.