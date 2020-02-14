РИАМО – 14 фев. Пользователи сообщают, что произошел сбой в работе сразу двух сервисов по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда», сообщает «Говорит Москва».

«Появились сообщения о сбоях в работе сервисов Delivery Club и «Яндекс.Еда». У некоторых пользователей не загружаются приложения», - говорится в сообщении.

Приложения ссылаются на отсутствие подключения к интернету при попытке загрузки.

Сайт Delivery Club также не работает, пользователей просят подождать, пока устранят ошибки. Сайт «Яндекс.Еды» работает штатно.