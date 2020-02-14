РИАМО - 14 фев. Скорая помощь и легковой автомобиль столкнулись на 1-й улице Ямского поля в столичном районе Беговой, пострадавших в результате ДТП нет, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На 1-й улице Ямского поля произошло столкновение двух единиц транспорта – скорой помощи и автомобиля Volvo. Пострадавших ни в скорой, ни в автомобиле не было», – сказал собеседник агентства.

Обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.