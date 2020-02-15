РИАМО - 15 фев. Большой спортивный праздник «Ашитковская лыжня – 2020» состоится в субботу в подмосковном городском округе Воскресенск, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму правительства Московской области.

«Мероприятие проводится в селе Ашитково на протяжении многих лет. Лыжня уже не просто добрая традиция – это мероприятие выходного дня, собирающее целые семьи и предполагающее разнообразные занятия для всех возрастов», – отмечается в материале.

Участников и гостей «Ашитковской лыжни – 2020» ждут игровые и развлекательная программы, фотолокации, а кульминацией мероприятия станут лыжные старты на дистанции 500, 1000, 3500 и 7000 метров.

Ранее место проведения гонки включили в пилотный проект по созданию комфортных зон для зимнего отдыха в подмосковных лесах. При поддержке администрации городского округа здесь были организованы автостоянки, освещенная лыжная трасса, точки горячего питания, раздевалка, прокат инвентаря.