РИАМО - 15 фев. Фестиваль «Тепло», который входит в топ самых интересных событий проекта «Зима в Подмосковье», состоится в Серпухове в субботу, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму правительства Московской области.

Мероприятие стартует в 15:00 и завершится в 19:00 на улице Красная Гора на территории под Соборной горой.

«Все, кто устал от погодных причуд, хочет погреться у костра, мечтает отведать горячего напитка – приходите на самый душевный и объединяющий зимний фестиваль «Тепло». Здесь отогреют, обнимут и еще вкусно накормят», – говорится в сообщении.

Атмосфера фестиваля поможет почувствовать доброту и нежность, а ароматный глинтвейн на огне и горячие сладости согреют всех изнутри. Устроившись у костра, можно будет отдохнуть в приятной компании и поделиться своими душевным историями. Для самых активных гостей фестиваля подготовлены согревающие игры и танцы самых горячих стран.

В рамках мероприятия подведут итоги фотоконкурса «Зима в Серпухове». Участники, чьи фотографии набрали наибольшее количество лайков в Instagram, будут награждены призами.

Каждый сможет подарить тепло и любовь братьям нашим меньшим на акции «Шерстяной комочек». Представители приюта «Зоозащита-плюс город Серпухов» будут рады получить материальную помощь или вкусный корм для четвероногих питомцев. Все, кто сделают пожертвование, станут участниками розыгрыша призов.

Также состоится концертная программа с яркими выступлениями, будут зажигательные аниматоры, ярмарка «Теплышко», уютные и теплые фотозоны, а в конце фестиваля пройдет завораживающее и яркое фаер-шоу.