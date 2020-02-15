РИАМО - 15 фев. В Одинцовском городском округе в субботу состоится фестиваль финансовой грамотности, в нем примут участие различные специалисты из Роспотребнадзора, ФНС и Центробанка РФ, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В Одинцовском округе фестиваль пройдет с 11:00 до 15:00 в волейбольном центре «Искра». Мероприятие проводится в целях финансового просвещения различных категорий граждан в муниципальных образованиях региона», – говорится в сообщении.

В рамках фестиваля проведут мастер-классы, консультации, лекции и деловые игры по темам личных и семейных финансов. Также жителям расскажут о способах защиты от финансового мошенничества, различных финансовых продуктах и услугах, а также защите прав потребителей и предпринимателей.

Мероприятие состоится еще на нескольких площадках Подмосковья. 29 февраля – на арене «Химки» с 11:00 до 15:00. В Мытищах аналогичный фестиваль пройдет в ГДК «Яуза» 14 марта с 11:00 до 15:00. 11 апреля фестиваль состоится в Красногорске в малом зале культурно-досугового комплекса «Подмосковье» с 11:00 до 15:00.