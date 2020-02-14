РИАМО - 14 фев. Дорогомиловский районный суд арестовал до 12 апреля 2020 года мать младенца, оставленного в снегу около подземного перехода рядом со станцией метро «Парк Победы», сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

12 февраля работник столичной подземки нашел грудного ребенка в переходе около станции метро «Парк Победы». На место вызвали скорую помощь и полицию. Ребенка доставили в больницу, мальчик находится в удовлетворительном состоянии.

«Постановлением от 14 февраля 2020 года Дорогомиловского районного суда в отношении обвиняемой Каримовой Мафтунахон Ахунджоновны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 12 апреля 2020 года», - сообщил собеседник агенства.