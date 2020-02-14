РИАМО - 14 фев. В январе этого года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в замещающие семьи уже 121 ребенка-сироту, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Подмосковье на данный момент насчитывается свыше 4 тысяч приемных семей, 17 из них созданы в январе этого года.

«В регионе активно работают школы приемных родителей, обучение в них уже прошли 140 человек с начала года. Совсем недавно мы запустили уникальное приложение для смартфонов «Усыновление в Московской области», оно уже пользуется большим успехом у желающих стать приемными родителями», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что приложение является очень удобной платформой, которая упрощает приемным родителям процесс усыновления. В нем человек может оперативно записаться на прием в региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, задать любые вопросы, касающиеся усыновления.

Также в приложении можно ознакомиться с анкетами детей, которые ждут своих новых родителей. По словам Каклюгиной, особенно важно, что в приложении можно получить консультацию в течение суток.

В Подмосковье проживает более 24,5 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них свыше 15,7 тысячи ребят находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Свыше 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.